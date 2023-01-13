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Головна Світ Польща й Литва запропонують ядерні обмеження для Росії в нових санкціях ЄС, - Reuters

Польща й Литва запропонують ядерні обмеження для Росії в нових санкціях ЄС, - Reuters

13 січня, 2023 п'ятниця
17:40
Світ Ядерна безпека

Польща та Литва хочуть, щоб Європейський Союз запровадив обмеження на ядерний сектор Росії в рамках нових санкцій проти Москви та Мінська за війну в Україні

Про це передає Reuters посиланням на заяву анонімного високопоставленого чиновника.

"Все важче отримати необхідну одностайність в ЄС для нових санкцій. Однак, ми запропонуємо новий амбітний пакет", - розповів він.

Двоє високопоставлені дипломати з Польщі й Литви сказали Reuters, що 10-й пакет санкцій ЄС проти Росії має бути готовий до 24 лютого. За їх словами Польща та Литва хочуть ядерних обмежень у нових санкціях ЄС проти Росії, ймовірно йдеться про запровадження санкцій проти "Росатому".

Дипломати також заявили, що хотіли б нових санкцій і проти союзника Росії Білорусі, де, за їхніми словами, є лазівки, що дозволили Москві обійти європейські санкції в торгівлі товарами, включаючи меблі.

  • 12 січня у The Wall Street Journal заявили, що Захід працює над новими санкціями проти Росії: цього разу вони стосуватимуться обмеження цін на експорт нафтопродуктів з РФ.  
  • Того ж дня польське агентство PAP повідомило, що десятий пакет санкцій проти РФ планують ухвалити на початку лютого, до саміту Україна - ЄС у Києві. Це підтвердив і постійний представник Польщі при ЄС Анджей Садош: "Робота дійсно прискорилася. Польща в групі країн-однодумців зараз пропонує подальші санкції. Посилення чинних обмежень також є постійним процесом".

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Новини
Польща
Литва
санкції проти Росії
ядерна безпека
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