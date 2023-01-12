Про це пишуть у The Wall Street Journal.

У WSJ стверджують, що цього тижня на зустрічах по всій Європі офіційні особи Міністерства фінансів США обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого.

Санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: на дешевші, такі як мазут, та дорожчі, на кшталт дизельного пального.

Передбачається, що нові обмеження матимуть серйозніший економічний ефект: вони наберуть чинності одночасно з тим, як ЄС заборонить імпортувати російське дизельне паливо та інші нафтопродукти.

"Європа десятиліттями покладалася на Росію щодо дизельного палива, що викликало побоювання щодо наслідків лютневих санкцій. Наразі європейські постачальники палива, схоже, запаслися дизелем перед західними обмеженнями", - мовиться в тексті WSJ.

Філіп Джонс-Люкс, аналітик женевської нафтової компанії Sparta Commodities, сказав, що фізичні ціни на дизельне паливо в Європі наразі недостатньо високі, щоб спонукати трейдерів відправляти дизельне паливо зі США, Саудівської Аравії та Індії.

"Це говорить нам про те, що на цей час немає жодних ознак, принаймні щодо ціноутворення, того, що хтось хвилюється щодо поставок дизельного палива в Європу в лютому", — сказав він.

Нагадаємо, 9 січня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом та обговорив низку питань, зокрема санкції проти "Росатому" у 10-му пакеті.

Європейський Союз пообіцяв ввести санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Російської Федерації у війні проти України.

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