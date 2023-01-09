Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом та обговорив низку питань, зокрема санкції проти "Росатому"
Про це прем'єр написав у телеграмі.
Він розповів, що було обговорено ключові питання щодо посилення енергетичної стійкості України. Шмигаль зазначив, що наразі триває робота з чотирьох напрямків: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.
Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на санкції проти "Росатому" у 10-му пакеті.
Також він відзначив, що дипломати обговорили післявоєнне відновлення України, зокрема альтернативну енергетику.
"Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - пояснює Шмигаль.
Також український прем'єр подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів та заявив, що очікує укладання відповідного меморандуму найближчим часом.
"Єврокомісія протягом усього часу повномасштабної агресії Росії потужно підтримує Україну. Дякую Франсу Тіммермансу за візит і черговий сигнал солідарності ЄС з нашою державою в питаннях нагальної допомоги та післявоєнного відновлення", - йдеться у повідомленні.
- Шмигаль попередив українців, що російська армія готова завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні, тому людям варто бути готовими до аварійних відключень світла.
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