Про це прем'єр написав у телеграмі.

Він розповів, що було обговорено ключові питання щодо посилення енергетичної стійкості України. Шмигаль зазначив, що наразі триває робота з чотирьох напрямків: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на санкції проти "Росатому" у 10-му пакеті.

Також він відзначив, що дипломати обговорили післявоєнне відновлення України, зокрема альтернативну енергетику.

"Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - пояснює Шмигаль.

Також український прем'єр подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів та заявив, що очікує укладання відповідного меморандуму найближчим часом.

"Єврокомісія протягом усього часу повномасштабної агресії Росії потужно підтримує Україну. Дякую Франсу Тіммермансу за візит і черговий сигнал солідарності ЄС з нашою державою в питаннях нагальної допомоги та післявоєнного відновлення", - йдеться у повідомленні.

Шмигаль попередив українців, що російська армія готова завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні, тому людям варто бути готовими до аварійних відключень світла.

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