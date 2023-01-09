Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії

Імпорт енергії з ЄС, 10-й пакет санкцій проти РФ та демілітаризація ЗАЕС: Шмигаль зустрівся в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії

9 січня, 2023 понедiлок
16:41
Економіка

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Києві з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Франсом Тіммермансом та обговорив низку питань, зокрема санкції проти "Росатому"

Про це прем'єр написав у телеграмі.

Він розповів, що було обговорено ключові питання щодо посилення енергетичної стійкості України. Шмигаль зазначив, що наразі триває робота з чотирьох напрямків: демілітаризація Запорізької АЕС, постачання електрообладнання, можливості імпорту електроенергії з ЄС та санкції проти Росії.

Прем'єр зазначив, що Україна розраховує на санкції проти "Росатому" у 10-му пакеті.

Також він відзначив, що дипломати обговорили післявоєнне відновлення України, зокрема альтернативну енергетику.

"Відбудова має відбуватися на основі принципів зеленого курсу. Україна має значний потенціал у сфері альтернативної енергетики, що допоможе Європі швидше відмовитися від російських викопних ресурсів", - пояснює Шмигаль.

Також український прем'єр подякував Тіммермансу за ініціативу започаткування стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері відновлюваних газів та заявив, що очікує укладання відповідного меморандуму найближчим часом.

"Єврокомісія протягом усього часу повномасштабної агресії Росії потужно підтримує Україну. Дякую Франсу Тіммермансу за візит і черговий сигнал солідарності ЄС з нашою державою в питаннях нагальної допомоги та післявоєнного відновлення", - йдеться у повідомленні.

  • Шмигаль попередив українців, що російська армія готова завдати чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні, тому людям варто бути готовими до аварійних відключень світла.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb 

ЄС
санкції проти Росії
Енергія
Запорізька АЕС
Денис Шмигаль
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
8 січня, 2023 неділя
Український боксер розгромно програв у бою за титул чемпіона світу
8 січня, 2023 неділя
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати на потепління
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
7 січня, 2023 субота
"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
Київ
-3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.01
    Купівля 40.01
    Продаж 40.74
  • EUR
    Купівля 41.53
    Продаж 42.64
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
9 січня
18:17
Ексклюзив
Обмін полоненими 08.01.2023
У полоні досі перебувають близько двох тисяч оборонців Азовсталі, - співзасновниця Асоціації родин бійців
18:16
Оновлено
Наслідки обстрілу Очакова 9 січня
Ракетний удар по Очакову на Миколаївщині: є поранені, пошкоджено понад 100 будівель
18:09
Польща солдат
Польща створює нову піхотну дивізію, посилену танками з Південної Кореї та США
18:05
OPINION
Юрій Богданов
"Кидати" нас точно не збираються
18:02
Ексклюзив
Євроcoюз ЄС
Затвердження антикорупційної програми є головною вимогою до України на шляху до членства в ЄС, - голова Громадської ради при НАЗК Бутко
18:00
мер Мелітополя Іван Федоров
У Мелітополі перевдягнених окупантів та агентів більше, ніж цивільного населення, - мер
17:50
Отступающій год в РФ. "КонЄц спЄцопЄрацИЇ", 18:00
17:37
Ексклюзив
Білорусь, Лукашенко
Для спільних авіанавчань з РФ у Білорусь прибуло вже 12 військових гелікоптерів, очікуються й літаки, - білоруський опозиціонер Латушко
17:34
Ексклюзив
Протести в Бразилії
Суспільство у Бразилії максимально поляризоване, - експерт-міжнародник
17:33
НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол
НАБУ розшукує народну депутатку України Маргариту Шол
17:30
З тіла воїна видалили нерозірвану гранату: військові лікарі провели унікальну операцію за присутності саперів
17:30
"На зв'язку", 18:30 та 19:00. Крах Путіна
17:29
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:04
російські військові окупанти
Вбивали цивільних і ґвалтували жінок: СБУ отримала чергове підтвердження воєнних злочинів РФ при відступі з Лимана
17:01
Microsoft
З 10 січня Microsoft зупинить підтримку Windows 8.1, компанія радить перейти на нову версію
16:45
Ексклюзив
ЗСУ
Між Харківщиною та Бєлгородщиною триває контрбатарейна боротьба, - депутат райради Ткачук
16:45
Ольга Стефанішина
В уряді звітують про "значні кроки для досягнення всіх семи цілей реформ" на шляху до ЄС
16:44
Карен Чухаджян та Джарон Енніс (праворуч)
Український боксер назвав причини поразки у бою за чемпіонський титул
16:23
зерновий термінал
Через росіян у Босфорі в черзі на інспекцію очікують 98 суден з агропродукцією з України
16:18
Катерина Монзуль - рефері фіналу Євро-2022 Англія - Німеччина
Дві українки отримали право судити матчі чемпіонату світу з футболу
16:11
Володимир Зеленський
Зеленський запросив до Києва новообрану президентку Словенії 
16:07
OPINION
Віктор Каспрук
Путіну створюють ілюзію, що він може виграти війну з Україною
16:04
Танк Challenger 2
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
15:49
Ліонель Мессі та Ліонель Скалоні (праворуч)
Оголошено імена найкращих футбольних тренерів світу серед клубів та збірних
15:30
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
Поліція розшукує двох британських волонтерів, які зникли поблизу Соледара
15:08
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак
На Бахмутському напрямку прикордонники відбили п'ять атак: ворог відступив
15:00
Еден Азар та Роберто Мартінес (праворуч)
Збірна Португалії отримала нового головного тренера
14:49
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
СБУ затримала у Києві організаторів російської "фабрики тролів"
14:46
повістка
Повістки у Дії не надсилатимуть, - Мінцифри
14:42
Андрій Аксьонов
Колишній мер Добропілля з паспортом РФ: Нардеп Аксьонов написав заяву про складання мандата
14:34
Білорусь кордон стіна
РФ залучає білорусів до ремонту розконсервованого металобрухту, - Павлюк
14:26
Ексклюзив
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Саме сьогодні відбулося загострення бойових дій на Бахмутському фронті, - солдат-гранатометник ЗСУ Сиротюк
14:23
Російська авіація обстріляла промисловий об'єкт у Костянтинівці на Донеччині
14:22
Ексклюзив
військовий експерт Черник
Єдиний небезпечний літак, що буде на навчаннях у Білорусі - це МіГ31К, - військовий експерт Черник
14:02
Олександр Усик
Усика схиляють до ризикованого вчинку, який поставить під загрозу бій з Ф'юрі
14:00
OPINION
Борислав Береза
Головний закон еволюції - змінюйся або вимри. Змінюйтесь і змінюйте ситуацію на краще
13:50
Депутат Верховної Ради АР Крим VI скликання
Голосував за загальнокримський референдум РФ: депутата Верховної Ради Криму засудили до 12 років за держзраду
13:36
вітер
Сильний вітер, місцями дощ та мокрий сніг: прогноз погоди в Україні 10 січня від Наталки Діденко
13:33
Микола Патрушев
Секретар радбезу РФ Патрушев заявив, що Росія в Україні воює проти НАТО
13:33
Військовий Іван Павліш агродрони
У Службі зайнятості можна навчитися керувати дроном
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV