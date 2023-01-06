"Ворог готовий ударити по інфраструктурі": Шмигаль попередив українців про можливі аварійні відключення світла
Російська армія готова нанести чергового ракетного удару по енергетичній інфраструктурі Україні, тому людям варто бути готовими до аварійних відключень світла
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду 6 січня.
"Упродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні", - зазначив очільник уряду.
Він нагадав, що тепла погода сприяла зниженню споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення.
"Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - сказав Шмигаль.
З огляду на суттєве похолодання, яке почалося в Україні 6 січня, дефіцит в енергосистемі збільшиться, прогнозує очільник уряду.
"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - підкреслив він.
- Президент РФ Володимир Путін наказав міністру оборони Сергієві Шойгу 6-7 січня припинити вогонь на лінії фронту в Україні. На ці заяви відреагували радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк і секретар РНБО Олексій Данілов, заявивши, що в ці дні обстріли, ймовірно, навпаки посиляться.
- Віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала українців не відвідувати храми 6-7 січня, бо РФ може готувати в ці дні теракти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.74
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.54
- Актуальне
- Важливе