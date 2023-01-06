Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на засіданні уряду 6 січня.

"Упродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні", - зазначив очільник уряду.

Він нагадав, що тепла погода сприяла зниженню споживання електроенергії, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення.

"Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - сказав Шмигаль.

З огляду на суттєве похолодання, яке почалося в Україні 6 січня, дефіцит в енергосистемі збільшиться, прогнозує очільник уряду.

"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - підкреслив він.