Про це повідомляє Укренерго.

"Станом на 11:00 3 січня завдяки теплій погоді споживання в Україні знижене. Електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Крім цього, через ясну погоду у ранкові та денні години підвищене виробництво електроенергії сонячними електростанціями. Тому обмеження споживання до 14:00 не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Разом із тим у компанії прогнозують поступове зростання споживання електроенергії ввечері, тому на другу половину дня обленерго отримали ліміти, при перевищенні яких може бути застосовано стабілізаційні вимкнення світла.

До того ж, окупанти знову гатили по об'єктах критичної інфраструктури.

"Ворог знову завдав ударів по енергооб'єктах на сході та півдні країни. На жаль, є пошкодження в розподільчих мережах. Ремонтні роботи та відновлення живлення будуть проведені відразу після отримання відповідних дозволів військових", - зазначили в Укренерго.

Раніше голова НЕК "Укренерго" заявляв, що атаки росіян на українську енергосистему теоретично можуть спричинити блекаут, але на практиці така ймовірність доволі низька.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb