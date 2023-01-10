ЄС обіцяють запровадити санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Росії
Європейський Союз пообіцяв ввести санкції проти Білорусі та Ірану за військову підтримку Російської Федерації у війні проти України
Про це під час брифінгу повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що ЄС продовжить допомагати Україні та робити все можливе для її підтримки.
Так країни-партнери будуть і далі тиснути санкціями на Росію та її союзників. Зокрема розширять санкції на Білорусь та Іран, які військовими коштами підтримує війну Росії проти України.
"Ми вийдемо з новими санкціями проти Білорусі у відповідь на її роль у війні Росії проти України", - сказала фон дер Ляєн.
- 10 січня ЄС та НАТО вперше за останні 5 років підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю для поглиблення стратегічного партнерства та зміцнення підтримки України.
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