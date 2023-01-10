Врахували всі загрози з боку РФ. НАТО та ЄС вперше за 5 років підписали спільну декларацію
ЄС та НАТО вперше за останні 5 років підписали оновлену Спільну декларацію про співпрацю для поглиблення стратегічного партнерства та зміцнення підтримки України
Про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі, пише "Європейська правда".
Столтенберг зазначив, що через напад Росії на Україну ця декларація важливіша, ніж будь-коли до того.
"Ми щойно підписали третю спільну декларацію ЄС-НАТО для подальшого поглиблення стратегічного партнерства. Це важливіше, ніж будь-коли…Президент Путін хотів захопити Україну за три дні і розділити нас. За обома пунктами він провалився", - сказав Столтенберг.
Він заявив, що зараз постала необхідність зміцнювати трансатлантичні зв'язки та партнерство між ЄС та НАТО, а також, за його словами, треба "зміцнювати підтримку України".
Окрім того, Столтенберг відзначив, що поведінка Китаю також вимагає відповідного реагування союзників.
- Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни. Саме від цієї оцінки залежатиме подальший шлях України в ЄС, уряд України вже ухвалив понад 70 законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію.
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