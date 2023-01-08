Україна очікує оцінки ЄС з приводу виконання семи рекомендацій вже цієї весни, - Стефанішина
Саме від цієї оцінки виконання семи рекомендацій залежатиме подальший шлях України в ЄС. Уряд України уже ухвалив понад 70 законів, необхідних для виконання Угоди про асоціацію
Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону.
Вона розповіла, що для вступу України до ЄС уряд в першу чергу концентрувався на політичних реформах та трансформаціях. Вона також зазначила, що закони, прийняті по ходу виконання семи рекомендацій, мають історично важливе значення.
"Вже з початку липня і парламентарі, і ЄС та Рада Європи розробляли кожну рекомендацію, розробляли зміни до урядових актів, законопроєктів. Вони узгоджувались з Єврокомісією, опрацьовувались, враховувались рекомендації. Це був максимально динамічний процес, який дозволив у кінці року ухвалити закони про медіа, про захист нацменшин та процедуру відбору суддів конституційного суду. Крім того, що це є частина виконання семи рекомендацій, кожна з цих законодавчих змін має історично важливе значення, адже вперше в історії України відбір суддів до конституційного суду здійснюватиметься на конкурсній основі", - розповіла Стефанішина.
Вона наголосила, що важливість виконання цих рекомендацій полягає у зміні сприйняття України у світі та як укріплення демократії у нашій державі.
"Для нас виконання цих семи рекомендацій в першу чергу важливе, звичайно, для переходу на наступний етап приєднання до ЄС. Але і партнери в ЄС, і в НАТО одностайно спільно з Україною оцінюють виконання цих семи політичних критеріїв як остаточне закріплення й укріплення демократії в нашій державі. Це зміна парадигми сприйняття України. Тому, звичайно, ми спрямовуємо всі можливі зусилля на досягнення позитивного результату", - сказала віцепрем’єрка.
Вона також повідомила, що лишилося виконати технічні моменти, серед яких впровадження законодавства, завершення всіх конкурсних процедур і відборів. Після завершення зазначених процедур вже на весні Україна зможе отримати офіційну оцінку Європейської комісії, що прокладе шлях до наступних кроків до вступу у ЄС.
- Раніше стало відомо, що саміт Україна - ЄС відбудеться у Києві, 3 лютого. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн поговорила телефоном з українським лідером Володимиром Зеленським і пообіцяла нашій країні подальшу підтримку.
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