Литва вимагає від Білорусі зупинити Островецьку АЕС
Міністерство закордонних справ Литви закликало Білорусь зупинити роботу першого та другого блоків Островецької АЕС: там вважають, що вона становить велику загрозу для всієї Європи
Про це пише LRT.
Повідомляється, що литовське МЗС передало Мінську ноту з закликом "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог і стандартів".
Це пов'язано з тим, що в ЗМІ з'явилося повідомлення про дозвіл владою Білорусі комерційного використання другого реактора електростанції.
"Білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародного співтовариства вирішити в цьому небезпечному ядерному проєкті насамперед усі питання безпеки", - заявили в Литві.
У МЗС країни наголосили, що Островецька АЕС становить велику небезпеку для всієї Європи, тому Литва наполягає на припиненні роботи двох енергоблоків, допоки Білорусь не розв'яже всі безпекові питання.
Довідково. Відстань від Островецької АЕС, також відомої, як Білоруська АЕС, до литовської столиці, міста Вільнюс, становить 40 км. Вона розпочала свою роботу 2020 року, попри критику з боку Литви.
- Раніше білоруські медіа та користувачі соціальних мереж повідомляли про негаразди в роботі Островецької АЕС. Ймовірно, виникли проблеми з роботою системи охолодження станції.
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