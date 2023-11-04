Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Литва вимагає від Білорусі зупинити Островецьку АЕС

Литва вимагає від Білорусі зупинити Островецьку АЕС

4 листопада, 2023 субота
14:40
Світ Островецька АЕС

Міністерство закордонних справ Литви закликало Білорусь зупинити роботу першого та другого блоків Островецької АЕС: там вважають, що вона становить велику загрозу для всієї Європи

Про це пише LRT.

Повідомляється, що литовське МЗС передало Мінську ноту з закликом "негайно розв'язати питання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на Білоруській АЕС відповідно до міжнародних вимог і стандартів".

Це пов'язано з тим, що в ЗМІ з'явилося повідомлення про дозвіл владою Білорусі комерційного використання другого реактора електростанції.

"Білорусь продовжує ігнорувати прохання міжнародного співтовариства вирішити в цьому небезпечному ядерному проєкті насамперед усі питання безпеки", - заявили в Литві. 

У МЗС країни наголосили, що Островецька АЕС становить велику небезпеку для всієї Європи, тому Литва наполягає на припиненні роботи двох енергоблоків, допоки Білорусь не розв'яже всі безпекові питання. 

Довідково. Відстань від Островецької АЕС, також відомої, як Білоруська АЕС, до литовської столиці, міста Вільнюс, становить 40 км. Вона розпочала свою роботу 2020 року, попри критику з боку Литви. 

  • Раніше білоруські медіа та користувачі соціальних мереж повідомляли про негаразди в роботі Островецької АЕС. Ймовірно, виникли проблеми з роботою системи охолодження станції.
Білорусь
МЗС
Литва
ядерна безпека
атомна енергетика
ядерна небезпека
Читайте також:
Автор Віктор Каспрук
4 листопада, 2023 субота
Найкритичніший момент російсько-української війни
Андрій Юсов
3 листопада, 2023 п'ятниця
ГУР має дані щодо термінів можливого початку масованих атак РФ
Майк Тайсон
3 листопада, 2023 п'ятниця
Майк Тайсон розповів, що думає про шанси Усика після нокдауну Ф'юрі в бою з Нганну
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 37.84
  • EUR
    Купівля 39.54
    Продаж 40.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
4 листопада
14:46
імпорт електроенергії
Унаслідок негоди частково без світла залишаються 2 регіони України: ситуація в енергосистемі станом на 4 листопада
14:31
Російський генерал-полковник Михайло Теплинський
Дружина російського генерала Теплинського, який очолює окупантів на лівобережжі Херсонщини, зраджує йому з братом, - ЗМІ
14:23
Хезбола, Ліван
ЦАХАЛ вдарив танками, артилерією і авіацією по "Хезболлі" у відповідь на пуски ракет
14:15
Ексклюзив
Марк Фейгін
Якщо Ізраїль швидко переможе у війні з ХАМАС, то в Кремля почнуться проблеми, - Фейгін
14:10
Ізраїль танк
Ізраїль завдав удару по французькому інституту та офісу агентства AFP у Газі, Франція вимагає пояснень
14:05
OPINION
Карл Волох
Чому Залужний назвав одну цифру втрат окупантів, а Генштаб - іншу
13:59
Бодібілдер збірної України з Луганщини посів третє місце на чемпіонаті світу
13:35
Сектор Гази
Речник Пентагону заявив, що ризик розширення війни на Близькому Сході вдалося подолати
13:31
Олександр Шовковський
Шовковський очолив "Динамо" в статусі в. о. головного тренера
13:31
Огляд
Мірча Луческу
Відставка Луческу, нова дата бою Усик - Ф'юрі, повернення Світоліної: головні новини українського спорту за тиждень
13:18
На фото: Food Train
Від початку війни українські залізничники евакуювали 4 млн людей з районів бойових дій
13:11
Рустем Умєров з Ллойдом Остіном
"Більше боєприпасів для ЗСУ": Умєров провів телефонну розмову з Остіном
13:09
Пропалестинський протест біля консульства Ізраїлю в Стамбулі
На пропалестинському мітингу у Франкфурті поліція вилучила табличку з рунами СС
13:05
міністр оборони Італії Гвідо Крозетто
Час для перемовин про мир між Україною та Росією ще не настав, - міністр оборони Італії
12:51
втрати вотрога
Британська розвідка розповіла, скільки одиниць бронетехніки Росія втратила під час штурму Авдіївки
12:47
Мурал на ТОТ
Росіяни завезли на ТОТ художників для створення муралів, що возвеличуватимуть окупантів
12:35
Херсонщина
Армія РФ зранку атакувала Зміївку на Херсонщині: поранено чоловіка
12:26
Іван і Марта Дзюба. Архівне фото
Показ стрічки "Іван і Марта" перенесли на невизначений термін
12:26
Денис Малюська
Закон про олігархів на паузі як умова початку перемовин про вступ України до ЄС, - Малюська
12:14
Херсон
Окупанти вдарили по Херсону: є постраждалі
12:01
OPINION
Орест Сохар
Урок Ізраїля: Не можна шукати внутрішніх ворогів, якщо є зовнішні
11:58
Львівський вокзал, евакуація, вимушені переселенці, біженці
На Сумщині планують оголосити евакуацію дітей з 30-км зони від кордону
11:50
Ентоні Блінкен
Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ арабських країн
11:30
Аналітика
гроші під час війни
Долари для перемоги: які країни дають гроші Україні
11:21
Оновлено
російський безпілотник
У РФ заявили про збиття п'ятьох БПЛА над Білгородською та Курською областями
10:59
Фуміо Кісіда
Японія, Філіппіни і США посилюють військову співпрацю для захисту Південнокитайського моря
10:55
переговори України з Росією
США та ЄС почали "делікатно" обговорювати з Україною можливість мирних переговорів з РФ, - NBC News
10:37
Росія провела невдалі випробування балістичних ракет "Ярс" і "Булава", - ГУР
10:24
Протести у Пакистані
Ісламістське бойове угруповання атакувало базу військово-повітряних сил Пакистану
10:20
Огляд
Невдачі ФБР, українські самураї та дітям про Голодомор – 5 книг про те, чому ми виграємо
10:17
Оновлено
Урсула фон дер Ляйєн
В Україну прибула президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
10:12
патріарх Кирил
СБУ оголосила підозру патріарху РПЦ Кирилу, який заперечував воєнні злочини РФ
10:06
OPINION
Василь Зима
Не варто ховати меч, поки ворог гострить свій
10:04
Вісім артилерійських установок Archer уже перебувають в Україні, - міноборони Швеції
10:00
інклюзивний електропоїзд
4 листопада - День залізничника: як виникло свято
09:45
ЗСУ дрон
Дрони за 3 дні: Міноборони пришвидшило передачу БПЛА для ЗСУ
09:30
ракета
Окупанти завдали ракетного удару по селищу у Запорізькій області: поранено 9 людей
09:28
корабель рф
Росіяни не утримують у Чорному та Азовському морях жодного ракетоносія
09:18
OPINION
Микола Княжицький
Кожен, хто обстоює тему "русскоязичного населения", - поплічник Путіна
09:05
Ексклюзив
Спостерігається позитивна динаміка: сержант ЗСУ з Бахмутського напрямку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV