Литва визнала вивезення українців до Росії депортацією

Про це повідомляє портал Delfi.

"Від агресивної Росії, чи це було 80 років тому, чи сьогодні, ми, на жаль, не можемо очікувати нічого нового - здійснюються ті самі злочини проти людяності", - зазначила одна з ініціаторів проєкту Радвілле Моркунайте-Мікуленене з Консервативної партії Литви.

У резолюції засуджується, що понад мільйон цивільних осіб було вигнано зі своїх будинків і примусово депортовано до Росії або на підконтрольні їй території, щоб "знищити українську ідентичність".

Також наголошується, що серед цих цивільних осіб було депортовано 200 000 дітей.

21 травня Людмила Денісова повідомила, що окупанти депортували в Росію вже 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей. Людей змушували сідати в автобуси і лише при посадці повідомляли, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію.

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