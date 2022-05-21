Окупанти депортували в Росію 1,3 млн людей, з них понад 230 тис. дітей, - Денісова
Окупанти примусово депортували уже 1 377 925 людей, яких перед цим змусили пройти "фільтраційні табори"
Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на ранок 21 травня Росія депортувала на свою територію 1 377 925 осіб, включаючи 232 480 дітей", - заявила вона.
За словами Денісової, покинути місце "евакуації" окупанти не дозволяють. Людей змушують сідати в автобуси і лише при посадці повідомляють, що далі везтимуть до "фільтраційного табору" в Безіменному Новоазовського району і потім в Росію.
"За дуже приблизними даними тільки через цей табір пройшли понад 32 тисячі громадян. Скільки з них через "нелояльність" до російських загарбників і "спеціальної операції" опинились в катівнях на тимчасово окупованих територіях або загинули, встановити наразі неможливо", - додала Денісова.
- Нагадаємо, 4 травня було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.
- Нещодавно радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ.
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