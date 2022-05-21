Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація.

Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на Росію", - зазначив він.

Окупанти й "офіційні волонтери" не дають змоги відмовитися від "евакуації".

4 травня було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.

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