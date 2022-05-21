Радник мера Маріуполя показав, як окупанти депортують містян до РФ
У Маріуполі росіяни оголошують евакуацію, а під час посадки на автобуси повідомляють, що везуть до РФ, і не дають людям вийти з транспорту
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Вперше можемо побачити, як відбувається депортація.
Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безимянне Новоазовського району і потім на Росію", - зазначив він.
Окупанти й "офіційні волонтери" не дають змоги відмовитися від "евакуації".
- 4 травня було зафіксовано місцезнаходження 300 депортованих маріупольців, яких окупанти примусово вивезли на територію РФ.
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