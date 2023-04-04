Про це інформує Reuters.

Заборона на купівлю нерухомості для росіян буде чинною до 2024 року - вирішили у парламенті Литви, мотивуючи це ризиком для національної безпеки.

Крім того, офіційний Вільнюс припиняє видачу віз громадянам Росії та Білорусі. Водночас, якщо такі люди вже мають чинні візи, вони підлягатимуть "індивідуальним розширеним перевіркам" на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

"Переважна більшість громадян Росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів для припинення агресії режиму, тому вони поділяють відповідальність", - заявила заступник міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне.

На росіян, яким надано право на проживання в країні, нововведення не поширюватимуться.