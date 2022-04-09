Литва закупить у США і Німеччини зброї на понад €2 млрд

Про це повідомляє Delfi з посиланням на міністерство оборони Литви.



За даними міністерства, США та Німеччина є основними партнерами у придбанні озброєнь. За останні кілька років закупівлі литовської армії в США становили 0,5 млрд євро, а в Німеччині - майже мільярд євро. Після збільшення Литвою оборонних витрат у зв'язку з війною Росії проти України в найближчому майбутньому планується розпочати процедури закупівлі з кожної з цих країн на суму понад 1 млрд євро до 2027 року.



"Вже після впровадження та реалізації програми модернізації Збройних сил Литви можливості будуть більшими, як і обороноздатність країни. Водночас присутність союзних військ у Литві буде розширена", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.



За допомогою обладнання, закупленого у партнерів, зміцнюються армійська маневрена та вогнева міць, протиповітряна оборона та повітряне спостереження, протитанкові бойові потужності, військова розвідка, тилове забезпечення, військово-медичні можливості.



У Нмеччини закуповуються бойові машини піхоти Vilkas та реалізується проект закупівель самохідних гаубиць PzH2000. На додаток до поточного проєкту з придбання бойових машин піхоти, два батальйони Сухопутних військ будуть додатково оснащені німецькими бронеплатформами. Найближчим часом буде запущено проєкт із закупівлі вантажівок-десятитонників.



Для посилення протитанкової оборони в США буде закуплено системи бойових безпілотників Switchblade, які дозволяють знищувати броньовану бойову техніку супротивника на відстані до 40 км. Також у цієї країни буде закуплено додаткові протитанкові ракетні комплекси середньої дальності Javelin. Будуть закуплені нові радари, продовжено закупівлю чотирьох універсальних вертольотів UH-60M, закуповуватимуться броньовані позашляховики та безпілотні літальні апарати.



Міністерство оборони зазначає, що іншими важливими партнерами у модернізації Збройних сил Литви є Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Польща, Франція, Італія та інші країни НАТО та ЄС.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb