Литва закупить у США і Німеччини зброї на понад €2 млрд
На найближчі роки Литва запланувала закупівлі зброї у США та Німеччини на суму понад 1 млрд євро у кожній із країн
Про це повідомляє Delfi з посиланням на міністерство оборони Литви.
За даними міністерства, США та Німеччина є основними партнерами у придбанні озброєнь. За останні кілька років закупівлі литовської армії в США становили 0,5 млрд євро, а в Німеччині - майже мільярд євро. Після збільшення Литвою оборонних витрат у зв'язку з війною Росії проти України в найближчому майбутньому планується розпочати процедури закупівлі з кожної з цих країн на суму понад 1 млрд євро до 2027 року.
"Вже після впровадження та реалізації програми модернізації Збройних сил Литви можливості будуть більшими, як і обороноздатність країни. Водночас присутність союзних військ у Литві буде розширена", - сказав міністр оборони Арвідас Анушаускас.
За допомогою обладнання, закупленого у партнерів, зміцнюються армійська маневрена та вогнева міць, протиповітряна оборона та повітряне спостереження, протитанкові бойові потужності, військова розвідка, тилове забезпечення, військово-медичні можливості.
У Нмеччини закуповуються бойові машини піхоти Vilkas та реалізується проект закупівель самохідних гаубиць PzH2000. На додаток до поточного проєкту з придбання бойових машин піхоти, два батальйони Сухопутних військ будуть додатково оснащені німецькими бронеплатформами. Найближчим часом буде запущено проєкт із закупівлі вантажівок-десятитонників.
Для посилення протитанкової оборони в США буде закуплено системи бойових безпілотників Switchblade, які дозволяють знищувати броньовану бойову техніку супротивника на відстані до 40 км. Також у цієї країни буде закуплено додаткові протитанкові ракетні комплекси середньої дальності Javelin. Будуть закуплені нові радари, продовжено закупівлю чотирьох універсальних вертольотів UH-60M, закуповуватимуться броньовані позашляховики та безпілотні літальні апарати.
Міністерство оборони зазначає, що іншими важливими партнерами у модернізації Збройних сил Литви є Велика Британія, Норвегія, Нідерланди, Польща, Франція, Італія та інші країни НАТО та ЄС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.6
- Актуальне
- Важливе