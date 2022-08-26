Ліве крило партії Шольца вимагає припинити надавати Україні зброю та почати переговори з РФ, - Spiegel

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист соціал-демократів, лідером яких є канцлер Олаф Шольц.

"Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів", – ідеться в листі.

Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.

Соціал-демократи визнають, що покращення відносин із Росією можливе тільки після відходу від влади Владіміра Путіна, "але до того часу потрібно знайти modus vivendi ("спосіб життя") з російським урядом, який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".

Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між сторонами у стані війни". Серед таких країн згадується, зокрема, Китай.

Ліві також виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.

"З кожним постачанням зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію", - додають у зверненні.

24 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією. "Зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", - сказав Борис Джонсон.

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