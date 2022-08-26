Ліве крило партії Шольца вимагає припинити надавати Україні зброю та почати переговори з РФ, - Spiegel
Представники лівого крила Соціал-демократичної партії Німеччини закликали припинити постачання Україні важкого озброєння та виступити за мирні переговори з Росією
Про це повідомляє Spiegel з посиланням на лист соціал-демократів, лідером яких є канцлер Олаф Шольц.
"Продовження війни лише призведе до більшої кількості жертв і руйнувань. Нам якнайшвидше потрібне припинення вогню як точка відліку для комплексних мирних переговорів", – ідеться в листі.
Його підписантами є кілька членів Бундестагу, Європейського парламенту і федеральних земель, а також колишній прем’єр землі Бремен Карстен Зілінг та мер Дортмунда Томас Вестфаль.
Соціал-демократи визнають, що покращення відносин із Росією можливе тільки після відходу від влади Владіміра Путіна, "але до того часу потрібно знайти modus vivendi ("спосіб життя") з російським урядом, який визнає реальність, яка може не подобатися, що виключає подальшої ескалації війни".
Підписанти листа закликають ЄС і держави-члени посилити дипломатичні зусилля з деякими країнами, "щоб схилити їх до посередницької ролі між сторонами у стані війни". Серед таких країн згадується, зокрема, Китай.
Ліві також виступають проти постачання Україні важкої зброї й вказують на небезпеку ядерної війни.
"З кожним постачанням зброї важливо ретельно зважувати, де лежить "червона лінія", яка може бути сприйнята як вступ у війну і викликати відповідну реакцію", - додають у зверненні.
- 24 червня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон закликав західних союзників допомогти українцям із "стратегічною витривалістю". Він застеріг від пошуку "поганого миру" з Росією. "Зараз не час домовлятися і заохочувати українців погоджуватися на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонують відмовитися від частини території в обмін на припинення вогню", - сказав Борис Джонсон.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.49
Купівля 39.49Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе