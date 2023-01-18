"Ліверпуль" переграв "Вулвергемптон" і вийшов у наступний раунд Кубка Англії
У другому матчі 1/32 фіналу Кубка Англії з футболу "Ліверпуль" виявився сильнішим за "Вулвергемптон"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перша зустріч команд завершилась внічию 2:2, то ж сьогодні "Ліверпуль" і "Вулвергемптон" остаточно визначали команду, яка зіграє в 1/16 фіналу.
Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" 1:0. Єдиний гол забив Гарві Елліотт, який влучно пробив по воротах "Вулвз" на 13-й хвилині.
У наступному раунді "Ліверпуль" зіграє проти "Брайтона".
Кубок Англії
1/32 фіналу
17 січня
"Вулвергемптон" - "Ліверпуль" 0:1
Гол: Елліотт, 13
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