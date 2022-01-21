"Ліверпуль" вирішив придбати українського воротаря "Реалу" Луніна, - ЗМІ
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може перейти до англійського "Ліверпуля"
Про це повідомляє ресурс El Nacional.cat.
За інформацією джерела, Андрій Лунін не задоволений своєю роллю в "Реалі". "Ліверпуль" зацікавлений у трансфері 22-річного українця та готовий надати йому більше ігрової практики - у матчах Кубка Англії та Кубка ліги, а також в АПЛ через часті травми Алісона.
"Реал" не перешкоджатиме трансферу, якщо отримає пропозицію у розмірі 20 млн євро. Клуби вже розпочали перемовини. У переході зацікавлений особисто головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- 10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".
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