"Ліверпуль" вирішив придбати українського воротаря "Реалу" Луніна, - ЗМІ

Про це повідомляє ресурс El Nacional.cat.



За інформацією джерела, Андрій Лунін не задоволений своєю роллю в "Реалі". "Ліверпуль" зацікавлений у трансфері 22-річного українця та готовий надати йому більше ігрової практики - у матчах Кубка Англії та Кубка ліги, а також в АПЛ через часті травми Алісона.



"Реал" не перешкоджатиме трансферу, якщо отримає пропозицію у розмірі 20 млн євро. Клуби вже розпочали перемовини. У переході зацікавлений особисто головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп.



22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 3 матчі. Український воротар виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

10 січня стало відомо, що Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Аякса".