Європейський топ-клуб забажав забрати українця Луніна з "Реала"

Про це повідомляє Fichajes



За інформацією джерела, амстердамський "Аякс" розглядає Андрія Луніна, як ідеальну заміну Андре Онані, який найближчим часом перейде в міланський "Інтер".



В "Аяксі" прагнуть взяти Луніна в оренду на один або два сезони. Також у списку інтересів амстердамського клубу знаходиться воротар "Бенфіки" Одіссеас Влаходімос.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 2 матчі. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

16 листопада 2021 року повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".

2 січня головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті заявив, що Лунін не грає у іспанському клубі, бо у воротах мадридців стоїть найкращий голкіпер світу - бельгієць Тібо Куртуа.

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