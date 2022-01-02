Анчелотті пояснив, чому Лунін не отримує ігрового часу в "Реалі"

Про це повідомляє AS.

За словами італійського тренера, Лунін не отримує ігрового часу, оскільки ворота "Реалу" захищає найкращий голкіпер світу.

"У нього немає ігрового часу просто тому, що першим номером є найкращий воротар у світі. Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Лунін має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху в своїй кар'єрі", – сказав Анчелотті.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".

16 листопада 2021 року повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".

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