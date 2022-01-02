Анчелотті пояснив, чому Лунін не отримує ігрового часу в "Реалі"
Головний тренер "Реалу" Карло Анчелотті заявив, що українець Андрій Лунін не грає у іспанському клубі, бо у воротах мадридців стоїть найкращий голкіпер світу - бельгієць Тібо Куртуа
Про це повідомляє AS.
За словами італійського тренера, Лунін не отримує ігрового часу, оскільки ворота "Реалу" захищає найкращий голкіпер світу.
"У нього немає ігрового часу просто тому, що першим номером є найкращий воротар у світі. Я це розумію, він це розуміє і всі це розуміють. Лунін має багато якостей. Це воротар, який досягне успіху в своїй кар'єрі", – сказав Анчелотті.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
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16 листопада 2021 року повідомлялося, що Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії - "Еспаньйол" та "Гранаду".
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