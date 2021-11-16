В Іспанії назвали клуби, які хочуть підписати українського воротаря "Реалу" Луніна

Про це повідомляє Marca.



За інформацією джерела, окрім французького "Лілля", за українським голкіпером стежать іспанські "Гранада", яка бореться за виживання, та "Еспаньйол", який йде неподалік єврокубкової зони.



Ці клуби поборять за Луніна у зимове трансферне вікно. Найімовірніше, якщо українець і покине "Реал", то хіба-що піде в оренду.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".