В Іспанії назвали клуби, які хочуть підписати українського воротаря "Реалу" Луніна
Воротар "Реала" Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу
Про це повідомляє Marca.
За інформацією джерела, окрім французького "Лілля", за українським голкіпером стежать іспанські "Гранада", яка бореться за виживання, та "Еспаньйол", який йде неподалік єврокубкової зони.
Ці клуби поборять за Луніна у зимове трансферне вікно. Найімовірніше, якщо українець і покине "Реал", то хіба-що піде в оренду.
22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".
- Нагадаємо, 19 жовтня головний тренер "Реала" Карло Анчелотті заявив, що Андрій Лунін залишиться у мадридському клубі.
- 4 листопада президент "Реалу" Флорентіно Перес сказав, що на українського воротаря чекає велике майбутнє.
- 15 листопада повідомлялось, що французький "Лілль" веде переговори з мадридським "Реалом" стосовно трансферу Андрія Луніна.
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