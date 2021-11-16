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Головна Спорт В Іспанії назвали клуби, які хочуть підписати українського воротаря "Реалу" Луніна

В Іспанії назвали клуби, які хочуть підписати українського воротаря "Реалу" Луніна

16 листопада, 2021 вiвторок
20:18
Спорт Андрій Лунін

Воротар "Реала" Андрій Лунін зацікавив два клуби вищого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу

Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, окрім французького "Лілля", за українським голкіпером стежать іспанські "Гранада", яка бореться за виживання, та "Еспаньйол", який йде неподалік єврокубкової зони.

Ці клуби поборять за Луніна у зимове трансферне вікно. Найімовірніше, якщо українець і покине "Реал", то хіба-що піде в оренду.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо". 

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футбол
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Лілль
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