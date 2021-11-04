Президент "Реалу" розповів, яке майбутнє чекає на українського голкіпера Луніна

Про це повідомляє FootballHub.

За словами президента мадридців, українець нічим не поступається основному голкіперу "Реалу" бельгійцю Тібо Куртуа.

"Лунін такий же сильний, як і Куртуа! У нього все буде добре. Тому нехай українці не переживають за нього. Хто зробив його трансфер у Реал? Я! Спочатку познайомився з його батьком. Лунін добре проявив себе на чемпіонаті світу серед 20-річних", - сказав Перес.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".