Тренер "Реалу" Анчелотті спрогнозував майбутнє українця Луніна

Про це повідомляє "Трибуна".



Анчелотті розповів, що вважає Луніна талановитим гравцем, який багато працює над своєю грою.



"Лунін - молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент - топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін - поганий воротар. У нього висока майстерність. ЗМІ пишуть, що він може піти з "Реала", але я думаю, що він залишиться", - сказав головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Повідомлялось, що Лунін розчарований тим, що не отримує ігрової практики. 22-річний українець перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.



Контракт Андрія Луніна з "Реалом" розрахований до червня 2024 року.