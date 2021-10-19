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Головна Спорт Тренер "Реалу" Анчелотті спрогнозував майбутнє українця Луніна

Тренер "Реалу" Анчелотті спрогнозував майбутнє українця Луніна

19 жовтня, 2021 вiвторок
20:17
Спорт Андрій Лунін

Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті вважає, що українець Андрій Лунін залишиться у "королівському" клубі

Про це повідомляє "Трибуна".

Анчелотті розповів, що вважає Луніна талановитим гравцем, який багато працює над своєю грою.

"Лунін - молодець. Він талановитий гравець, який багато працює. Зрозуміло, що його конкурент - топ-воротар Куртуа. Зрозуміло, що зараз більше грає Тібо. Але це не говорить про те, що Лунін - поганий воротар. У нього висока майстерність. ЗМІ пишуть, що він може піти з "Реала", але я думаю, що він залишиться", - сказав головний тренер "Реала" Карло Анчелотті.

Повідомлялось, що Лунін розчарований тим, що не отримує ігрової практики. 22-річний українець перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо". 

Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.  

Контракт Андрія Луніна з "Реалом" розрахований до червня 2024 року.

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футбол
Реал
Андрій Лунін
Карло Анчелотті
чемпіонат Іспані
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