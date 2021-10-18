Українець Лунін розпочав переговори з німецьким топ-клубом, він вирішив піти з "Реалу"

Про це повідомляє fichajes.net.

За інформацією джерела, агенти Луніна вже розпочали попередні перемовини з дортмундською "Борусією". Перехід може відбутися влітку 2022 року. Сума трансферу повинна скласти 3 млн євро.

Лунін розчарований, що не отримує ігрової практики. 22-річний українець перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.



Контракт Андрія Луніна з "Реалом" розрахований до червня 2024 року.