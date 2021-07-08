У "Реалі" остаточно визначились з майбутнім українця Луніна

Про це повідомляє Marca.

Андрій Лунін входить у плани нового головного тренера "Реала" Карло Анчелотті і буде отримувати ігрову практику. Боси мадридського топ-клубу поставили перед італійцем ціль розвивати молодих гравців, які вже є у команді.



На Луніна розраховуватимуть не лише в Кубку Іспанії, але й у Ла Лізі та Лізі чемпіонів, коли це буде дозволяти турнірне становище і рівень суперників.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році, але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".



Також Лунін зіграв 6 матчів за національну команду України.

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