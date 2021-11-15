Чемпіон Франції забажав купити в "Реала" українця Луніна

Про це повідомляє TodoFichajes.



За інформацією джерела, "Лілль" шукає воротаря, який може підсилити команду взимку. У Франції розраховують на повноцінний трансфер або оренду з правом викупу, тоді як "Реал" готовий відпустити українця лише до кінця сезону.



Французький клуб не зміг знайти заміну Майку Меньяну, який пішов у "Мілан", а виступи Іво Грбича вважають непереконливими. "Лілль" – чинний чемпіон Франції. Цього сезону команда йде на 12-му місці.

22-річний Андрій Лунін перейшов до "Реалу" у 2018 році із "Зорі", але з того часу зіграв за команду лише 1 матч. Українець виступав у оренді в іспанських "Леганесі", "Вальядоліді" та "Ов'єдо".