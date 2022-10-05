Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" над "Рейнджерсом" з рахунком 2:0. У зустрічі забили Трент Александер-Арнольд влучно пробив зі штрафного удару.

На 53-й хвилині пенальті реалізував єгипетський лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах.

Після трьох турів "Ліверпуль" займає друге місце в групі А та має 6 очок. У "Рейнджерса" 0 балів та останнє місце у квартеті. Лідирує з 9 пунктами італійський "Наполі". Третя позиція у нідерландського "Аякса", який здобув 3 очки.

У 4-му турі "Ліверпуль" та "Рейнджерс" знову зустрінуться на футбольному полі. Матч пройде 12 жовтня.

Ліга чемпіонів

3-й тур. Група А

4 жовтня

"Ліверпуль" (Англія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 2:0

Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53

5 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів міланський "Інтер" мінімально обіграв "Барселону".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb