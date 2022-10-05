"Ліверпуль" впевнено обіграв "Рейнджерс" у Лізі чемпіонів
У 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів англійський "Ліверпуль" переміг шотландський "Рейнджерс"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Ліверпуля" над "Рейнджерсом" з рахунком 2:0. У зустрічі забили Трент Александер-Арнольд влучно пробив зі штрафного удару.
На 53-й хвилині пенальті реалізував єгипетський лідер "Ліверпуля" Мохаммед Салах.
Після трьох турів "Ліверпуль" займає друге місце в групі А та має 6 очок. У "Рейнджерса" 0 балів та останнє місце у квартеті. Лідирує з 9 пунктами італійський "Наполі". Третя позиція у нідерландського "Аякса", який здобув 3 очки.
У 4-му турі "Ліверпуль" та "Рейнджерс" знову зустрінуться на футбольному полі. Матч пройде 12 жовтня.
Ліга чемпіонів
3-й тур. Група А
4 жовтня
"Ліверпуль" (Англія) - "Рейнджерс" (Шотландія) 2:0
Голи: Александер-Арнольд, 7, Салах, 53
- 5 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів міланський "Інтер" мінімально обіграв "Барселону".
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