"Інтер" несподівано переміг "Барселону" в Лізі чемпіонів
У 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів міланський "Інтер" переміг іспанську "Барселону"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Інтера" над "Барселоною" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у цій зустрічі забив Хакан Чалханоглу. Турецький хавбек у доданий час першого тайму з межі штрафного майданчика пробив у лівий нижній кут воріт іспанців.
Після трьох турів "Інтер" займає друге місце в групі С та має 6 очок. У "Барселони" 3 бали та третє місце у квартеті. Лідирує з 9 пунктами німецька "Баварія". Остання позиція у чеської "Вікторії", яка поки не здобула жодного балу.
У 4-му турі "Барса" та "Інтер" знову зустрінуться на футбольному полі. Матч пройде 12 жовтня.
Ліга чемпіонів
3-й тур. Група C
4 жовтня
"Інтер" (Італія) - "Барселона" (Іспанія) 1:0
Гол: Чалханоглу, 45+2
- 14 вересня у 2-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграв унічию зі шотландським "Селтіком".
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