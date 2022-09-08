Про це прем’єрка написала у твітер.

Нова гарантія ціни діятиме протягом двох років і заощадить середньостатистичному домогосподарству в Англії, Уельсі та Шотландії 1000 фунтів на рік. Такий же рівень підтримки буде надано Північній Ірландії, де діє окремий енергетичний ринок.

"Настав час бути сміливим. Ми зіткнулися з глобальною енергетичною кризою, і безкоштовних варіантів немає", — сказала прем’єрка в Палаті громад, презентуючи свою програму.

Починаючи з жовтня типові домогосподарства будуть платити за газ та електрику не більше 2500 фунтів на рік.

Нова система заморожень рахунків, яка мала би стримати інфляцію до п’яти процентних пунктів, запрацює через надзвичайний закон і базуватиметься на виплаті 400 фунтів стерлінгів домогосподарствам.

Шестимісячна схема для підприємств, шкіл і лікарень забезпечить еквівалентну підтримку протягом зими.

Нагадаємо, повертається до показників 1980-х років: фунт стерлінгів ще більше подешевшає

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