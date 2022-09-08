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Повертається до показників 1980-х років: фунт стерлінгів ще більше подешевшає, - Reuters

8 вересня, 2022 четвер
02:36
Економіка

Зниження стерлінга по відношенню до долара до курсу, який востаннє спостерігався в 1985 році, викликало розмови про драматичну спіраль падіння, яка завершилася падінням довіри до британських активів і кризою платіжного балансу

Про це пише Reuters.

Менеджери фондів, аналітики та колишні політики вважають, що такий сценарій малоймовірний, але підозрюють, що фунт повинен буде подешевшати, перш ніж інвестори повернуться.

Валюта впала до 1,1407 долара в середу, оскільки інвестори все більше бояться економічних перспектив. Фунт стерлінгів втратив майже 10% своєї вартості з початку червня - величезний крок для однієї з основних світових валют G10.

Новий прем’єр-міністр Великобританії Ліз Трасс також знаходиться під пильною увагою, оскільки вона готується знизити податки та використати десятки мільярдів фунтів стерлінгів додаткових державних запозичень для фінансування заморожування споживчих рахунків за електроенергію. Очікується, що енергетичний план буде представлено в четвер.

"За останні кілька тижнів ринок просунувся дуже далеко і дуже швидко, незважаючи на відносно похмуру економічну перспективу. Це означає, що рецесія буде, але вона буде глибшою у Великобританії", – сказав Чарльз Дібель, голова відділу стратегії цінних паперів з фіксованим доходом у Mediolanum Asset Management, яка робить ставку проти фунта.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду (МВФ), наступного року Велика Британія зіткнеться з уповільненням економічного зростання та більш стійкою інфляцією, ніж будь-яка інша велика економіка.

"Валюта дешева, але, ймовірно, має бути дешевшою", — сказав Дібель.

Кілька економістів, у тому числі Мохамед Ель-Еріан, прогнозують, що курс фунта скоро досягне 1,10 долара, що означає подальше падіння на 4% від поточного рівня.

Capital Economics вважає, що фунт стерлінгів міг би випробувати свій історичний мінімум близько 1,05 долара, досягнутий у березні 1985 року, якраз перед тим, як країни Великої сімки вжили заходів, щоб приборкати супердолар епохи Рейгана в так званій "угоді Плаза".

Проте поспіх скинути британські активи також був викликаний міжнародними подіями, включаючи стрімке зростання цін на газ і занепокоєння глобальним зростанням, які змусили інвесторів шукати притулку в доларах. Євро та єна також досягли мінімумів за кілька десятиліть.

Опитування Reuters, проведене 1-6 вересня серед майже 60 валютних стратегів, не є таким песимістичним. Консенсус полягав у тому, що фунт стерлінгів підніметься до 1,16 долара за один і три місяці. Крім того, фунт стерлінгів не впав настільки сильно по відношенню до євро.

Дібель з Mediolanum сказав, що обговорення екстремальних сценаріїв стерлінгів, таких як Британія змушена звернутися до МВФ за допомогою, як це було в 1976 році, є "тривожним".

Deutsche Bank у понеділок попередив, що ризик кризи платіжного балансу Великої Британії "не слід недооцінювати" під час уряду Трасс, посилаючись на потенціал великої нефінансованої фіскальної експансії та змін у повноваженнях Банку Європи.

Серпень став найгіршим місяцем в історії для деяких цін на облігації Великобританії, оскільки інвестори прямували до виходу. Дохідність 10-річного державного боргу Великобританії цього тижня зросла приблизно до 3,15%, що є найвищим рівнем з 2011 року.

Кризи платіжного балансу і девальвація фунта стерлінгів зіграла свою роль у завершенні попередніх періодів правління Консервативної партії. У 1992 році стався обвал фунта стерлінгів, коли Британію вигнали з Європейського механізму валютних курсів.

Як обнадійливий знак для інвесторів, новий міністр фінансів Великобританії Квасі Квартенг заявив у середу, що хоче підтвердити незалежність центрального банку.

Ендрю Сентанс, колишній член комітету Банку Англії з встановлення ставок, а нині радник Cambridge Econometrics, вважає, що криза платіжного балансу залишилася в минулому, актуальною лише тоді, коли Британія намагалася захистити вартість своєї валюти.

Але він сказав, що Банк Англії, який збирається наступного тижня, повинен бути більше стурбований падінням фунта стерлінгів, ніж воно є насправді.

"Усе, що оцінюється в доларах, цього року подорожчало на 14% у доларовому еквіваленті, і імпортована інфляція є проблемою для інфляції та тиску на споживачів", — сказав він Reuters.

Зрештою, прогноз стерлінга залежить від покращення міжнародної картини та від того, чи зможе економічна політика Трасс обмежити глибину та тривалість рецесії.

  • Нагадаємо, у вівторок, 7 вересня, долар на чорному ринку коштує 41,40 грн, а за євро просять 40,60 грн

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