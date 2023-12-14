Лобода заявила, що їй шкода росіян, які "вдома плачуть", бо "опинилися у пастці"

Про це вона сказала в інтервʼю "BBC News - Русская служба".

Одіозна українська співачка Світлана Лобода, яка зустріла повномасштабне вторгнення в Москві, поділилась, що початок великої війни означав для неї крах карʼєри, яку вона будувала в Росії останні 5-7 років. Вона зазначила, що карʼєристка, і робота для неї найголовніше.

Лобода зазначила, що ухвалила рішення виїхати до України, адже там її батьки. Кажучи про російських артистів, які підтримали війну, співачка зауважила, що переконана, що багато з них усе розуміє, але "дуже сильно любить гроші".

"Я упевнена, що дуже багато хто все розуміє. Але є реальність нашого життя. Не всі готові бути емігрантами. Не всі готові все кинути, поїхати в чужу країну і намагатися починати все життя з нуля. Це неможливо для багатьох людей, тому що не всі сильні. Тому що у людей свої сімʼї, своє життя. Вони не готові заради чужої країни це робити. Для них це чужа країна", - заявила Лобода.

Вона зізналась, що співчуває росіянам, які живуть у країні-агресорці і не підтримують чинну владу і війну.

"Я засуджую тих людей, які кажуть, що ми за війну, що треба вбивати. Я засуджую саме цих людей. А люди, які потрапили в ситуацію пастки і вдома плачуть, вдома страждають... У нас дуже багато родичів живе в Росії і у дуже багатьох наших друзів родичі живуть у Росії. І багато хто просто не розуміє, що їм робити. Вони вже люди у віці. Точно так само у кожній країні є хороші і погані люди. Говорити про те, що ми всі винні, чому в нас таке керівництво, але в Україні теж часто були невдоволені керівництвом, яке було. У різних країнах є різні етапи часу, коли люди незадоволені тим чи іншим. Але в кожної людини є свої життя. Якщо людина виходить і говорить: "Давайте їх вбивати", для мене це не людина, у ній нема нічого живого", - поділилась думкою співачка.

Вона переконана, що люди, які продовжують слухати її музику, знають позицію Лободи і не можуть підтримувати російське керівництво і російський режим.

Співачка підкреслила, що є багато росіян, які поїхали з Росії і почали життя з нуля. Для цього їм було потрібно "мати сміливість і мужність", вважає Лобода.

"Мені, звісно, дуже хочеться підтримати, я розумію, що ці люди багато на що наважились, це дуже великий вчинок", - наголосила вона.

Лобода зізналась, що російська влада пропонувала їй великі гроші за те, щоб вона залишилася в Росії і працювала на пропаганду.

"Дзвонили люди від керівництва. Це вирішується на дуже високому рівні. Дзвонять помічники менеджеру і пропонують будь-яку суму, - якщо буде потрібно, то дуже велику, - щоб артист залишився тут. Український артист, який представляє свою країну, залишився тут і казав, що російський режим - це добре", - додала артистка.

Світлана Лобода та її скандали

Світлана Лобода після 2014 року продовжувала виступати в Росії та підігравати антиукраїнській пропаганді, розповідаючи на російському телебаченні про "українських нацистів". Повномасштабну війну вона зустріла у Москві та згодом повернулась до України.

Артистка зробила вже чимало спроб реабілітуватися, але більшість з них була безрезультатною.

У травні київський заклад "Osocor Residence" анонсував концерт української співачки. Виступ анонсували як благодійний заради збору коштів для лор-відділення Охматдиту, утім у лікарні про її виступ нічого не чули.

Згодом представники Osocor Residence заявили, що запросили її з концертом, адже Світлана Лобода зайняла чітку проукраїнську позицію. Після обурення українців у закладі заявили, що скасовують концерт Лободи, щоб "зберегти внутрішню єдність" українців.

25 червня Лобода влаштувала імпровізований концерт у Харкові. На виступ прийшла і протестувальниця, яка тримала в руках плакат з написом "Харків без Лободи". Співачка почала принижувати дівчину, звинувачуючи, що її акція проплачена. А після обурення українців заявила, що поважає позицію Дарини, яка з такою акцією "іде проти течії".

Протестувальниця прокоментувала допис співачки. Вона розповіла, що ще казала їх Лобода без мікрофона, зауваживши, що поваги до позиції в цих словах не було. Пізніше вона перепросила у дівчини, яка вийшла на протест проти неї.



