Локдаун можуть запровадити у листопаді, - Кузін
У листопаді Україна може опинитись у жорсткому карантині
Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін.
"За тим сценарієм, за яким ми зараз рухаємось, новий локдаун можуть ввести орієнтовно у листопаді", - наголосив він .
За його головного санлікаря, якщо українці будуть робити щеплення, дотримуватися соціальної дистанції, жорсткий карантин можна буде ввести пізніше або зовсім не допустити
Рішення про локдаун ухвалює влада на місцях. За словами Кузіна, якщо ситуація дуже погіршиться, то карантин можуть ввести на національному рівні.
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