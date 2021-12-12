Ломаченко не вийшов на ринг з прапором України
Боксер Василь Ломаченко (Україна) після перемоги над Річардом Коммі (Гана) вийшов на церемонію оголошення переможця без державного прапора України. А саме така традиція побутує у великому спорті, коли проходять міжнародні змагання.
Натомість спортсмен з'явився на публіці з червоно-жовтим прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського Одеської області, звертає увагу Еспресо.TV.
В мережі Ломаченку докоряють, що це було б доречениим, якби йшлося про поєдинок на рівні області, а не на про бій між представниками різних країн.
У червні 2021 року, коли він здобув перемогу над японцем Масайоші Накатані, Ломаченко теж виходив на ринг не з державним, а з міським прапором.
Довідка
2020 року Ломаченко знявся у пропагандистському російському фільмі про РПЦ під назвою "Здравствуй, брате, Христос Воскрес!", в якому заявив, що для нього особисто в дитинстві не існувало розмежування "православних" на Росію, Україну, Білорусь.
"У мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, якась межа. Я увесь час думав про те, що ми - єдиний народ, ми всі - православні християни", - казав у стрічці Василь Ломаченко.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.85
Купівля 26.85Продаж 27.13
-
EUR
Купівля 30.24Продаж 30.68
- Актуальне
- Важливе