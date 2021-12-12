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Ломаченко не вийшов на ринг з прапором України

12 грудня, 2021 неділя
13:00
Суспільство

Боксер Василь Ломаченко (Україна) після перемоги над Річардом Коммі (Гана) вийшов на церемонію оголошення переможця без державного прапора України. А саме така традиція побутує у великому спорті, коли проходять міжнародні змагання.

Натомість спортсмен з'явився на публіці з червоно-жовтим прапором свого рідного міста Білгород-Дністровського Одеської області, звертає увагу Еспресо.TV.

В мережі Ломаченку докоряють, що це було б доречениим, якби йшлося про поєдинок на рівні області, а не на про бій між представниками різних країн. 



У червні 2021 року, коли він здобув перемогу над японцем Масайоші Накатані, Ломаченко теж виходив на ринг не з державним, а з міським прапором.

Довідка

2020 року Ломаченко знявся у пропагандистському російському фільмі про РПЦ під назвою "Здравствуй, брате, Христос Воскрес!", в якому заявив, що для нього особисто в дитинстві не існувало розмежування "православних" на Росію, Україну, Білорусь.

"У мене не було поняття, що це інші люди, або інша країна, якась межа. Я увесь час думав про те, що ми - єдиний народ, ми всі - православні християни", - казав у стрічці Василь Ломаченко.


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РПЦ
патріотизм
Василь Ломаченко
прапор України
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