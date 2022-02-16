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Ломаченко погодився на ключову вимогу абсолютного чемпіона про бій

16 лютого, 2022 середа
09:14
Спорт Василь Ломаченко

Український боксер Василь Ломаченко погодився провести реванш з Джорджем Камбососом, у разі поразки австралійця у першому поєдинку

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter. 

За його інформацією, Ломаченко прийняв усі умови абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), головною з яких було проведення реваншу, у разі поразки Камбососа в першому поєдинку.  

"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє. Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос зустрінеться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - написав Коппінджер. 

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 

Василь Ломаченко є володарем інтерконтинентального пояса WBO та колишнім чемпіоном  WBC, WBO та WBA. 

 

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Бокс
Василь Ломаченко
Джордж Камбосос
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