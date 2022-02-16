Ломаченко погодився на ключову вимогу абсолютного чемпіона про бій
Український боксер Василь Ломаченко погодився провести реванш з Джорджем Камбососом, у разі поразки австралійця у першому поєдинку
Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.
За його інформацією, Ломаченко прийняв усі умови абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), головною з яких було проведення реваншу, у разі поразки Камбососа в першому поєдинку.
"Джерела повідомляють, що Василь Ломаченко прийняв усі умови угоди щодо потенційного бою з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом. Ця угода включає пункт про матч-реванш, якщо Камбосос програє. Згідно з джерелами, Джордж ще не дав своєї згоди. Якщо Камбосос зустрінеться з Ломаченком, то бій транслюватиме ESPN", - написав Коппінджер.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Василь Ломаченко є володарем інтерконтинентального пояса WBO та колишнім чемпіоном WBC, WBO та WBA.
- 15 лютого стало відомо, що Джордж Камбосос проведе захист своїх титулів 5 червня у Мельбурні.
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