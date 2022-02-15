Стало відомо, коли може відбутись бій Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу
Абсолютний чемпіон у легкій вазі Джордж Камбосос проведе захист своїх титулів 5 червня
Про це повідомив авторитетний журналіст Майк Коппінгер у своєму Twitter.
За інформацією джерела, Камбосос проведе захист титулу абсолютного чемпіона світу в легкій вазі 5 червня. Бій пройде на стадіоні "Марвел" у Мельбурні, Австралія.
Головним претендентом на бій є українець Василь Ломаченко, але в поєдинку також зацікавлений Девін Хейні.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Василь Ломаченко - колишнім володарем титулів WBC, WBO та WBA.
- Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
- 12 лютого Камбосос відхилив пропозицію про поєдинок з Девіном Хейні.
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