Ломаченко поскаржився, що з ним ніхто не хоче битись
Українець Василь Ломаченко поскаржився, що немає боксерів, які хотіли б вийти з ним у ринг
Ломаченка цитує Instagram-акаунт DAZN.
"Ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною", - сказав Василь Ломаченко.
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Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 29 грудня Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.
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