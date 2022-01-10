Ломаченко поскаржився, що з ним ніхто не хоче битись

Ломаченка цитує Instagram-акаунт DAZN.



"Ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною", - сказав Василь Ломаченко.

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Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Нагадаємо, 29 грудня Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.

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