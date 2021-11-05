Ломаченко потрапив у топ-10 кращих боксерів XXI століття

Рейтинг кращих боксерів склало авторитетне видання talkSPORT.



Ломаченко знаходиться на 8-му рядку в рейтингу найкращих боксерів XXI століття.



"У любителях у нього був разючий рекорд (396-1), у профі вже провів 17 поєдинків у трьох вагових категоріях. Він переміг Гері Рассела-молодшого в третьому бою, а потім змусив чотирьох суперників поспіль залишити ринг серед поєдинку, тому що вони не змогли впоратися з його рухами в стилі Матриці та ударами, що сипалися з усіх боків. Унікальний майстер у рингу, який міг би бути ще вищим у цьому рейтингу, якби почав кар'єру в профі раніше", – йдеться в описі Ломаченка.



Ломаченко – єдиний українець у топ-10 цієї версії рейтингу. Але у номінацію "гідні згадки" потрапили - Олександр Усік, Віталій Кличко та Володимир Кличко.



10 найкращих боксерів XXI століття за версією talkSPORT:



1. Флойд Мейвезер (50-0, 27 КО)



2. Менні Пакьяо (62-8-2, 39 КО)



3. Бернард Хопкінс (55-8-2, 32 КО)



4. Роман Гонсалес (50-3, 41 КО)



5. Хуан Мануель Маркес (56-7-1, 40 КО)



6. Сауль Альварес (56-1-2, 38 КО)



7. Геннадій Головкін (43-1-1, 41 КО)



8. Василь Ломаченко (15-2, 11 КО)



9. Джо Кальзаге (46-0, 32 КО)



10. Андре Уорд (32-0, 16 КО)



Гідні згадки: Тайсон Ф'юрі, Марко Антоніо Баррера, Ерік Моралес, Олександр Усик, Мігель Котто, Теренс Кроуфорд, Серхіо Мартінес, Віталій Кличко, Володимир Кличко.

Нагадаємо, 1 листопада промоутерська компанія Top Rank офіційно анонсувала бій Василя Ломаченка проти Річарда Коммі.

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