Ломаченко проведе бій за титул WBC проти непереможного американця
Український боксер Василь Ломаченко зустрінеться з Шакуром Стівенсоном зі США в поєдинку за звання чемпіона світу в легкій вазі за версією WBC
Про це повідомляє BoxingNews24.
У середу, 2 серпня, WBC (Всесвітня боксерська рада) оголосила володаря титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.
WBC планує санкціонувати бій за вакантний титул в легкій вазі між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком.
"Чемпіоне, влаштуймо бій найвищого рівня", - закликав Стівенсон, який не зазнав серед професіоналів жодної поразки та здобув 20 перемог.
Поразка від Хейні
Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.
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