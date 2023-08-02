Про це повідомляє BoxingNews24.

У середу, 2 серпня, WBC (Всесвітня боксерська рада) оголосила володаря титулу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девіна Хейні "чемпіоном у відпустці", оскільки американець вирішив провести наступний бій у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) проти співвітчизника Реджиса Прогрейса.

WBC планує санкціонувати бій за вакантний титул в легкій вазі між обов’язковим претендентом Шакуром Стівенсоном та лідером рейтингу Василем Ломаченком.

"Чемпіоне, влаштуймо бій найвищого рівня", - закликав Стівенсон, який не зазнав серед професіоналів жодної поразки та здобув 20 перемог.

Поразка від Хейні

Ломаченко 21 травня у Лас-Вегасі програв Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі одноголосним рішенням суддів. Для 35-річного боксера з України ця поразка стала третьою в кар'єрі. Він не погодився з програшем та вимагав у американця реваншу.