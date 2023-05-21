Ломаченко програв Хейні у бою за титул абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Лас-Вегасі (США) Хейні захищав у поєдинку проти боксера з України усі чотири чемпіонські титули у легкій вазі (до 61,2 кг).

Бій проходив з перемінним успіхом. Ломаченко та Хейні по черзі перехоплювали ініціативу, перед вирішальними двома раундами було складно віддати одному з суперників перевагу за очками. На картках авторитетного сайту Boxinscene рахунок був рівним - 95:95.

Ломаченко пішов вперед у 11-му раунді, примусив Хейні відчайдушно захищатися та виграв важливу трихвилинку.

У вирішальному раунді Ломаченко продовжив володіти перевагою та впевнено завершив поєдинок.

Проте у підсумку судді зафіксували перемогу Девіна Хейні за очками. Американець переміг одноголосним рішенням - 116:112, 115:113, 115:113 - та захистив звання абсолютного чемпіона світу.