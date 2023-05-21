Ломаченко програв Хейні у бою за титул абсолютного чемпіона світу
У неділю, 21 травня, у Лас-Вегасі Василь Ломаченко поступився американцю Девіну Хейні у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Лас-Вегасі (США) Хейні захищав у поєдинку проти боксера з України усі чотири чемпіонські титули у легкій вазі (до 61,2 кг).
Бій проходив з перемінним успіхом. Ломаченко та Хейні по черзі перехоплювали ініціативу, перед вирішальними двома раундами було складно віддати одному з суперників перевагу за очками. На картках авторитетного сайту Boxinscene рахунок був рівним - 95:95.
Ломаченко пішов вперед у 11-му раунді, примусив Хейні відчайдушно захищатися та виграв важливу трихвилинку.
У вирішальному раунді Ломаченко продовжив володіти перевагою та впевнено завершив поєдинок.
Проте у підсумку судді зафіксували перемогу Девіна Хейні за очками. Американець переміг одноголосним рішенням - 116:112, 115:113, 115:113 - та захистив звання абсолютного чемпіона світу.
- 17 травня Ломаченко влаштував суперечку з Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів.
- 19 травня Девін Хейні штовхнув Василя Ломаченка під час дуелі поглядів перед боєм.
- 20 травня стало відомо, що Ломаченко отримає за бій проти Хейні $3 млн, а американець заробить $4 млн.
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