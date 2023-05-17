Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Боксер з України та США посварилися перед пресконференцією у Лас-Вегасі. Ломаченко обурився через постійні твердження Хейні про те, що він демонструє брудний бокс та вдається під час поєдинків до заборонених прийомів.

"Коли ти взагалі бачив, щоб я бився брудно? Де це було? Давай закінчуй із цим", - вигукнув Ломаченко.

Хейні відповів, що, наприклад, у 2021 році у бою з ганцем Річардом Коммі та додав, ніби Ломаченко постійно б'є суперників після команди брейк та зупинки бою.

"Ти чудово знаєш, що у цьому твій найбільший шанс. Ти знаєш, що це твій великий шанс, щоб мене побити. Лише так у тебе будуть кращі шанси", - сказав Хейні.

Американець захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі.