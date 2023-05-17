Ломаченко посперечався з абсолютним чемпіоном через "брудні" звинувачення на свою адресу
Василь Ломаченко влаштував суперечку з абсолютним чемпіоном світу Девіном Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів
Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.
Боксер з України та США посварилися перед пресконференцією у Лас-Вегасі. Ломаченко обурився через постійні твердження Хейні про те, що він демонструє брудний бокс та вдається під час поєдинків до заборонених прийомів.
"Коли ти взагалі бачив, щоб я бився брудно? Де це було? Давай закінчуй із цим", - вигукнув Ломаченко.
Хейні відповів, що, наприклад, у 2021 році у бою з ганцем Річардом Коммі та додав, ніби Ломаченко постійно б'є суперників після команди брейк та зупинки бою.
"Ти чудово знаєш, що у цьому твій найбільший шанс. Ти знаєш, що це твій великий шанс, щоб мене побити. Лише так у тебе будуть кращі шанси", - сказав Хейні.
Американець захищатиме у бою з Ломаченком титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) 20 травня у Лас-Вегасі.
-
26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.19
Купівля 37.19Продаж 37.77
-
EUR
Купівля 40.41Продаж 41.3
- Актуальне
- Важливе