Про це повідомляє ESPN.

За даними американського телеканалу гарантований гонорар Хейні складе $4 млн, а Ломаченко отримає на $3 млн.

Проте, абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) може оштрафувати атлетична комісія штату Невада за інцидент під час церемонії зважування у Лас-Вегасі, під час якої він штовхнув Ломаченка.

Поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться зранку 21 травня за київським часом та розпочнеться орієнтовно о 7:00.

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