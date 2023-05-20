Оприлюднено гонорари Ломаченка та Хейні за бій за титул абсолютного чемпіона
Василь Ломаченко отримає за бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Девіна Хейні $3 млн, а американець заробить $4 млн
Про це повідомляє ESPN.
За даними американського телеканалу гарантований гонорар Хейні складе $4 млн, а Ломаченко отримає на $3 млн.
Проте, абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) може оштрафувати атлетична комісія штату Невада за інцидент під час церемонії зважування у Лас-Вегасі, під час якої він штовхнув Ломаченка.
Поєдинок Хейні - Ломаченко відбудеться зранку 21 травня за київським часом та розпочнеться орієнтовно о 7:00.
- 17 травня Ломаченко влаштував суперечку з Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів.
- 19 травня Девін Хейні штовхнув Василя Ломаченка з України під час дуелі поглядів перед боєм.
- 20 травня стало відомо, що бій Хейні - Ломаченко покажуть в Україні у вільному доступі.
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