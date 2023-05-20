Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок між Хейні та Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться у Лас-Вегасі. Наживо його у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку - 7:00 за київським часом.

Медіасервіс Megogo, який є Top Rank в Україні раніше відмовився від трансляції через позицію Василя Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі

Девін Хейні (США) - Василь Ломаченко (Україна)

Лас-Вегас (США)

20 травня

Пряма трансляція на каналі Top Rank в YouTube. Орієнтовний початок - 21 травня, 7:00 за київським часом