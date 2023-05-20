Бій Ломаченко - Хейні покажуть в Україні у вільному доступі
У ніч проти 21 травня український боксер Василь Ломаченко проведе поєдинок проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі американця Девіна Хейні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Поєдинок між Хейні та Ломаченком за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться у Лас-Вегасі. Наживо його у вільному доступі для України покаже промоутерська компанія Top Rank на своєму каналі в YouTube. Орієнтовний початок поєдинку - 7:00 за київським часом.
Медіасервіс Megogo, який є Top Rank в Україні раніше відмовився від трансляції через позицію Василя Ломаченка, який публічно підтримує УПЦ МП.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі
Девін Хейні (США) - Василь Ломаченко (Україна)
Лас-Вегас (США)
20 травня
Пряма трансляція на каналі Top Rank в YouTube. Орієнтовний початок - 21 травня, 7:00 за київським часом
- 26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.
- 17 травня Ломаченко влаштував суперечку з Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів.19 травня Девін Хейні штовхнув Василя Ломаченка з України під час дуелі поглядів перед боєм.
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