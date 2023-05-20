Абсолютний чемпіон світу Хейні штовхнув Ломаченка під час дуелі поглядів
Американський боксер Девін Хейні штовхнув Василя Ломаченка з України під час дуелі поглядів перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.
Під час дуелі поглядів у Лас-Вегасі (США) Хейні штовхнув Ломаченка у груди, представникам команд довелося розбороняти боксерів, аби уникнути бійки.
"Це був лише початок. Бачите, як я легко штовхнув його. Він менший, слабший і я збираюся нав'язати йому свою волю", - сказав Хейні, який у бою проти Ломаченка захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).
На зважуванні Ломаченко показав 61,23 кг, Хейні - 61,19 кг. Бій між ними відбудеться у ніч проти 21 травня. В Україні його не транслюватимуть.
- 26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти Девіна Хейні.
- 17 травня Ломаченко влаштував суперечку з Хейні через звинувачення у застосуванні брудних прийомів.
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