Відео оприлюднила промоутерська компанія Top Rank у twitter.

Під час дуелі поглядів у Лас-Вегасі (США) Хейні штовхнув Ломаченка у груди, представникам команд довелося розбороняти боксерів, аби уникнути бійки.

"Це був лише початок. Бачите, як я легко штовхнув його. Він менший, слабший і я збираюся нав'язати йому свою волю", - сказав Хейні, який у бою проти Ломаченка захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг).

На зважуванні Ломаченко показав 61,23 кг, Хейні - 61,19 кг. Бій між ними відбудеться у ніч проти 21 травня. В Україні його не транслюватимуть.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE!#HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023