Ломаченко відсвяткував день народження у Почаївській лаврі. ФОТО

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Світлину, де він стоїть поруч з Лаврою, Ломаченко поширив у Facebook.



"Отримав дуже багато привітань, з різних міст і країн нашої планети! Дуже багато приємних та добрих побажань! Дякую кожному від душі! Усім нам бажаю порозуміння, любові та поваги один до одного. Всім Ангела Охоронця поряд! З Богом!", - написав Василь Ломаченко.



Сьогодні, 17 лютого, Ломаченку виповнилось 34 роки. Український боксер є володарем інтерконтинентального пояса WBO та колишнім чемпіоном WBC, WBO та WBA в легкій вазі (до 61,2 кг).

17 лютого стало відомо, що WBO призначила Василя Ломаченка обов'язковим претендентом на поєдинок проти Джорджа Камбососа.

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