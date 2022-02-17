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Ломаченка призначили обов'язковим претендентом на бій з абсолютним чемпіоном світу

17 лютого, 2022 четвер
08:25
Спорт Василь Ломаченко

WBO призначила українця Василя Ломаченка обов'язковим претендентом на поєдинок проти австралійця Джорджа Камбососа

Про це написав інсайдер Майкл Бенсон у twitter. 

За його словами, промоутер іншого претендента на бій з австралійцем американця Девіна Хейні - Едді Хірн повідомив, що Джорджа Камбососа примушують провести поєдинок проти Василя Ломаченка. 

"За словами Едді Хірна, WBO офіційно наказав Джорджу Камбососу захищати свої титули за версіями WBA, WBC, IBF та WBO проти Василя Ломаченка", - заявив Бенсон. 

Він додав, що попри це, Хірн не залишає спроб організувати бій Хейні з Камбососом. 

Австралієць володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради) в легкій вазі (до 61,2 кг). 

Василь Ломаченко є володарем інтерконтинентального пояса WBO та колишнім чемпіоном  WBC, WBO та WBA.
 

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Бокс
Василь Ломаченко
Едді Хірн
Девін Хейні
Джордж Камбосос
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