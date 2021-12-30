Ломаченко висунув промоутеру категоричну вимогу щодо наступного бою

Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами президента Top Rank Тодда Дюбефа, Василь Ломаченко висловив побажання, аби наступний бій він провів проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.

"Ломаченко дав нам ясно зрозуміти, що йому потрібен бій проти Камбососа. Він нам чітко сказав, що це той поєдинок, на який він налаштований. І ми намагатимемося це зробити. Обговорюємо зі стороною Камбососа бій у першій половині 2022 року. Лома хоче отримати свої титули назад", - сказав Дюбеф.

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Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, 29 грудня Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.

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