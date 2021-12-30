Ломаченко висунув промоутеру категоричну вимогу щодо наступного бою
Український боксер Василь Ломаченко поставив промоутерській компанії Top Rank завдання влаштувати йому бій за титул абсолютного чемпіона світу з австралійцем Джорджем Камбососом
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами президента Top Rank Тодда Дюбефа, Василь Ломаченко висловив побажання, аби наступний бій він провів проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа.
"Ломаченко дав нам ясно зрозуміти, що йому потрібен бій проти Камбососа. Він нам чітко сказав, що це той поєдинок, на який він налаштований. І ми намагатимемося це зробити. Обговорюємо зі стороною Камбососа бій у першій половині 2022 року. Лома хоче отримати свої титули назад", - сказав Дюбеф.
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Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
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Нагадаємо, 29 грудня Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.
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