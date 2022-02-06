Ломаченко зробив абсолютному чемпіону офіційну пропозицію про бій
Промоутерська компанія українського боксера Василя Ломаченка Top Rank розпочала переговори про поєдинок з абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джорджем Камбососом
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю каналу FightHype.
За його словами, промоутери Ломаченка зробили офіційну пропозицію Камбососу, який володіє усіма чотирма титулами в легкій вазі (до 61,2 кг).
"Тривають переговори. Top Rank спілкується з Лу Ді Беллою, який є промоутером Камбососа", - сказав Клімас.
Він додав, що якщо з австралійцем домовитися не вдасться, Ломаченку буде складно знайти суперника серед лідерів дивізіону.
"Є кілька імен, але напевно команда Джорджа захоче провести поєдинок з Девіном Хейні. Я сказав би, що це реальний варіант. Райан Гарсія вже має бій. Думаю, у Джервонти Девіса також призначено поєдинок", – зазначив Клімас.
Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC та наполягає, що без його титулу австралієць не може вважатися повноправним абсолютним чемпіоном.
З американцем за право побитися з Джорджем Камбососом сперечається колишній лідер легкого дивізіону - Василь Ломаченко.
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Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.
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