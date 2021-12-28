Ломаченко звинуватив Мейвезера у зриві чемпіонського бою

Про це повідомляє Boxing Insider.

За словами Василя Ломаченка, промоутерська компанія Mayweather Promotions, власником якої є легендарний американський боксер Флойд Мейвезер, заважає бою з Джервонтою Девісом, який володіє титул "регулярного" чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в легкій вазі (до 61,2 кг).

"Вони роблять Джервонті лише ті бої, у яких впевнені у його перемозі. Вони роблять йому бої лише проти тих опонентів, яких, на їхню думку, він точно поб'є. Я завжди казав, що готовий з ним битися. Але це бокс. Тут своя політика. У його команді знають, чого я вартий. Вони знають, що я реально небезпечний", - сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між австралійцем Джорджем Камбососом та американцем Девіном Хейні.

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