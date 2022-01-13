Лопес ухвалив важливе рішення після втрати абсолютного чемпіонства в категорії Ломаченка

Про це повідомив представник промоутерської компанії Top Rank Брюс Трамплер.

За його словами, Лопес остаточно вирішив перейти з легкої ваги (до 61,2 кг) в першу напівсередню (до 63,5 кг) та кинув виклик Барбосі.

"Давай, Арнольд. Теофімо Лопес був днями з батьком. Через пару місяців йому знову доведеться битися, але його батько сказав, що хоче, щоб ти був наступним. Подивимося, як справи з його здоров'ям", - написав Трамплер.

Теофімо Лопес 28 листопада 2021 року програв австралійцю Джорджу Камбососу втратив звання абсолютного чемпіона світу.

Американець заволодів ним у жовтні 2020 року завдяки перемозі над Василем Ломаченком. Українець намагався отримати реванш, однак Лопес відмовився проводити другий поєдинок.

