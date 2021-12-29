Мало не помер: промоутер назвав справжню причину поразки кривдника Ломаченка Лопеса
Промоутер Теофімо Лопеса Боб Арум заявив, що американець програв австралійцю Джорджу Камбососу в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу через проблеми зі здоров'ям
Про це Арум заявив у інтерв'ю YouTube-каналу iFL TV.
За його словами, перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) проти Джорджа Камбососа, американець неправильно "зганяв вагу", через що навіть існувала загроза його життю. Тому надалі він битиметься у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг).
"Він не подбав про те, щоб скинути вагу так, як йому слід було це зробити.
Лопес був зневоднений, у нього виникли проблеми з легенями та стравоходом. Теофімо мало не помер. Більше жодних боїв у легкій вазі. Він битиметься у першому напівсередньому дивізіоні", - сказав Арум.
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
Американець заволодів ним у жовтні 2020 року завдяки перемозі над Василем Ломаченком. Українець намагався отримати реванш, однак Лопес відмовився проводити другий поєдинок.
- 28 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Теофімо Лопес змінить вагову категорію.
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