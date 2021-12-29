Промоутер поставив крапку в розмовах про реванш Ломаченка та Лопеса
Промоутер Едді Хірн заявив, що американський боксер Теофімо Лопес, який переміг українця Василя Ломаченка, змінить вагову категорію
Про це повідомляє BoxingNews24.
За словами промоутера, Теофімо Лопес неодмінно повернеться після втрати звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) через поразку від австралійця Джорджа Камбососа. Але американець виступатиме в іншій вазі - першій напівсередній категорії (до 63,5 кг).
"Я не маю сумнівів, що він повернеться. Він влаштував нам один з найкращих боїв року, що минає. Ймовірно, настав час піднятися Теофімо в першу напівсередню вагу. У мене є суперник у цій ваговій категорії. Монтана Лав, наш недавній контракт з Клівленду. Він засвітився через тиждень після бою Лопеса та Камбососа. Отже, якщо Лопес наважиться піднятися у вазі, Монтана чекає на тебе. Скоро побачимося", - сказав Хірн, який організував попередній поєдинок американця.
Читайте також: Топ-7 найгучніших боксерських боїв 2021 року
Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу. Американець заволодів ним у жовтні 2020 року завдяки перемозі над Василем Ломаченком. Українець намагався отримати реванш, однак Лопес відмовився проводити другий поєдинок.
- Нагадаємо, 29 грудня Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.07
Купівля 27.07Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.95
- Актуальне
- Важливе