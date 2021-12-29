Промоутер поставив крапку в розмовах про реванш Ломаченка та Лопеса

Про це повідомляє BoxingNews24.

За словами промоутера, Теофімо Лопес неодмінно повернеться після втрати звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) через поразку від австралійця Джорджа Камбососа. Але американець виступатиме в іншій вазі - першій напівсередній категорії (до 63,5 кг).

"Я не маю сумнівів, що він повернеться. Він влаштував нам один з найкращих боїв року, що минає. Ймовірно, настав час піднятися Теофімо в першу напівсередню вагу. У мене є суперник у цій ваговій категорії. Монтана Лав, наш недавній контракт з Клівленду. Він засвітився через тиждень після бою Лопеса та Камбососа. Отже, якщо Лопес наважиться піднятися у вазі, Монтана чекає на тебе. Скоро побачимося", - сказав Хірн, який організував попередній поєдинок американця.

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Джордж Камбосос 28 листопада здолав Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу. Американець заволодів ним у жовтні 2020 року завдяки перемозі над Василем Ломаченком. Українець намагався отримати реванш, однак Лопес відмовився проводити другий поєдинок.